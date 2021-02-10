Как избежать блокировку счета? Бесплатный вебинар с представителем банка

Как обезопасить свой счет от претензий и блокировок? Какие методы и инструменты могут в этом помочь?

Центр обучения «Клерка» и директор департамента малого и среднего бизнеса Локо-Банк Петр Штеркель, приглашают на бесплатный вебинар «Инструменты для снижения риска блокировки счёта». Вебинар пройдет 18 февраля, начало в 14:00 по Москве.

Разберем с экспертом главные вопросы:

проведение диагностики собственной компании на предмет риска блокировки счета;

как провести проверку надежности контрагентов и сформировать отчеты;

как оценить и предотвратить риски и собрать для этого максимум подходящих инструментов.

Записывайтесь сейчас! Вебинар с банковским представителем, еще и бесплатный.