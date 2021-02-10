⚡️ Регистрацию ИП обещают упростить и сделать по аналогии с регистрацией самозанятых

Регистрацию для индивидуальных предпринимателей обещают упростить, чтобы она занимала, по аналогии с регистрацией самозанятых, несколько минут.

Об этом заявил глава ФНС Егоров, выступая в Совете Федерации.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут», — сказал Егоров.

Вообще, приложение «Мой налог» достаточно удобное — сканируется паспорт, делается «селфи», еще пара моментов — и пожалуйста, ты уже самозанятый.

Интересно, а прекращение статуса ИП тоже упростят? Через мобильное приложение?

По материалам «РИА Новости».