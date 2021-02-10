Матвиенко считает ФНС одной из самых эффективных налоговых служб в мире

Федеральной налоговой службе удалось сформировать в обществе доверие к своей деятельности, а также добиться высочайшей детализации данных и высокой технологичности их обработки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Подводя итоги «правительственного часа» с участием главы ФНС Даниила Егорова на пленарном заседании палаты регионов 10 февраля, она сказала, что российская налоговая служба — одна из самых эффективных подобных служб в мире.

Матвиенко подчеркнула, что ФНС сегодня — не просто фискальный орган, «это мощнейший аналитический центр, продвинутый с точки зрения цифровизации».

«Здесь всё про всех известно, уровень детализации данных высочайший. Знаете, в нашем народе говорят — „работает как швейцарские часы“. Так вот наша налоговая служба работает как хорошие, качественные часы», — цитирует спикера «Парламенская газета».

Спикер подчеркнула, что ФНС удалось сформировать доверие к своей работе в обществе. «Без этого двигаться вперёд невозможно», — уверена Матвиенко.