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Сенаторы одобрили закон по налоговому контролю за ценами между взаимозависимыми компаниями

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о совершенствовании налогового контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми компаниями.

Такие сделки по действующим нормам являются контролируемыми, поскольку могут использоваться компаниями для уменьшения налогов. При этом компания может заранее согласовать свои цены с налоговиками, заключив соглашение о ценообразовании и избежав в будущем налоговых претензий.

Закон упрощает проверки контролируемых сделок, одновременно избавляя налогоплательщиков от необходимости подавать вместе с заявлением о заключении соглашения документы, которые уже есть в распоряжении налоговиков. Также уточняется порядок заключения соглашений о ценообразовании с участием иностранных налоговых органов, в частности максимальный срок рассмотрения заявлений о заключении таких соглашений увеличивается в три раза - с 9 до 27 месяцев.

По материалам РИА Новости

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