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Налоговики взялись за розничные рынки с целью сокращения теневого оборота

Налоговики в одном из субъектов собирают информацию о торгующих на розничных рынках, рассылая своеобразные требования. Просто оставим это здесь.

Поделился на своей странице в FacebookАлексей Некрасов, руководитель практики налогов и банкротства в Адвокатском бюро «Халимон и Партнёры».

«Вот такие запросы получают наши клиенты!».

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В комментариях обратили внимание на адрес электронной почты.

«Но прошу пардон, почему эл. почта mail? Есть же своя».

Автор предположил, что, «возможно, для оперативного слива».

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Кто-то обращает внимание на быстроту исполнения распоряжений.

«Как быстро у нас реализуются решения (распоряжения) правительства. Обалдеть...».

Не обошли вниманием и отсутствие ссылок на НК.

«На НК налоговым органам ссылаться уж не модно?».

Автор пишет, что «им поручили, они выполняют».

Вот еще предположение:

«На сайте ФНС есть инфа о том, что они приступили к реализации масштабного проекта, в т. ч. в части неукоснительного соблюдения законодательства РФ о применении ККТ. Считаю, что они приступить могут к чему угодно, а налогоплательщики в этом проекте участвуют исключительно в рамках норм НК».

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