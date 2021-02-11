Налоговики взялись за розничные рынки с целью сокращения теневого оборота

Налоговики в одном из субъектов собирают информацию о торгующих на розничных рынках, рассылая своеобразные требования. Просто оставим это здесь.
Поделился на своей странице в FacebookАлексей Некрасов, руководитель практики налогов и банкротства в Адвокатском бюро «Халимон и Партнёры».
«Вот такие запросы получают наши клиенты!».
В комментариях обратили внимание на адрес электронной почты.
«Но прошу пардон, почему эл. почта mail? Есть же своя».Автор предположил, что, «возможно, для оперативного слива».
Кто-то обращает внимание на быстроту исполнения распоряжений.
«Как быстро у нас реализуются решения (распоряжения) правительства. Обалдеть...».Не обошли вниманием и отсутствие ссылок на НК.
«На НК налоговым органам ссылаться уж не модно?».Автор пишет, что «им поручили, они выполняют».
Вот еще предположение:
«На сайте ФНС есть инфа о том, что они приступили к реализации масштабного проекта, в т. ч. в части неукоснительного соблюдения законодательства РФ о применении ККТ. Считаю, что они приступить могут к чему угодно, а налогоплательщики в этом проекте участвуют исключительно в рамках норм НК».Коллеги, а вы что думаете?