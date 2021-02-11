Налогооблажение, упращенка, договора... Какие еще перлы бывают в официальных рассылках госорганов?

Бухгалтеры делятся распространенными орфографическими ошибками и опечатками, прилетающих вместе с официальными письмами из госструктур.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Рассылка из налоговой. Плачу».
В комментариях резонно заметили, что у налоговиков, видимо, отключена проверка орфографии.
А кто-то пишет, что странно, что другую ошибку не допустили, достаточно распространенную.
«Странно, что налогооблАжение не написали».
И вот такую картинку добавляют:
А у кого-то такие перлы уже достаточно давно в практике.
«Терплю налогооблажение и налогоплатильщиков с февраля 1994 года».
Кстати говоря, этим страдают не только налоговики.
«Мне из франчайзи СПС » Главбух" пришло коммерческое предложение оплатить их «ЩЕТ»«.
Кто-то даже у себя на работе с такими сотрудниками сталкивались.
«У нас одна писала „счИта к оплате“, человек заявляющий себя как юрист».
И еще один подобный перл.
В комментариях вообще много разных перлов прислали.
«Все нормально. Мне недавно прислали извещение об утАчнении платежа. Распечатала и в папочку подшила. Главное, что в КРБ все теперь правильно».
А бывает даже и такое:
«Мне как то пришло письмо с заголовком — „Разсылка“».
Список, наверное, нужно продолжать бесконечно. Понятно, что везде люди работают, склонные ошибаться. Но есть же проверка орфографии, в конце концов.
А У «Клерка» есть телеграм-канал «Бухучет и налоги». Там все самое актуальное и интересное.