Налогооблажение, упращенка, договора... Какие еще перлы бывают в официальных рассылках госорганов?

Бухгалтеры делятся распространенными орфографическими ошибками и опечатками, прилетающих вместе с официальными письмами из госструктур.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Рассылка из налоговой. Плачу».

В комментариях резонно заметили, что у налоговиков, видимо, отключена проверка орфографии.

А кто-то пишет, что странно, что другую ошибку не допустили, достаточно распространенную.

«Странно, что налогооблАжение не написали».

И вот такую картинку добавляют:

А у кого-то такие перлы уже достаточно давно в практике.

«Терплю налогооблажение и налогоплатильщиков с февраля 1994 года».

Кстати говоря, этим страдают не только налоговики.

«Мне из франчайзи СПС » Главбух" пришло коммерческое предложение оплатить их «ЩЕТ»«.

Кто-то даже у себя на работе с такими сотрудниками сталкивались.

«У нас одна писала „счИта к оплате“, человек заявляющий себя как юрист».

И еще один подобный перл.

В комментариях вообще много разных перлов прислали.

«Все нормально. Мне недавно прислали извещение об утАчнении платежа. Распечатала и в папочку подшила. Главное, что в КРБ все теперь правильно».

А бывает даже и такое:

«Мне как то пришло письмо с заголовком — „Разсылка“».

Список, наверное, нужно продолжать бесконечно. Понятно, что везде люди работают, склонные ошибаться. Но есть же проверка орфографии, в конце концов.