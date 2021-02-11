Предложили освободить бизнес от долгов по НДФЛ и взносам

Столичное отделение «Опоры России» выступило с предложением полностью списать сформировавшуюся за «коронакризисный» период задолженность бизнеса по налогам и взносам на фонд оплаты труда.

Предложение направлено бизнес-омбудсмену Москвы Татьяне Минеевой.

«Снижение страховых взносов для МСП до 15% в сложившейся ситуации, когда предприятия ряда отраслей фактически простаивали на протяжении нескольких месяцев, не дало ожидаемого эффекта. Бизнес не может найти деньги, чтобы выплатить и эти 15%. С окончанием отсрочки налоговых платежей возрастет число закрывшихся предприятий» — заявил руководитель бюро по защите прав предпринимателей московской «Опоры России» Алексей Петропольский.

По его словам, временный мораторий на налоговую нагрузку позволит сохранить предприятия, существующие рабочие места, пережить кризис, пока потребительский спрос не вернется в норму, передает ИА ТАСС.