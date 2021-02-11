Стоит ли менять ИФНС из-за недостоверности сведений об адресе? Или проще сменить адрес в рамках инспекции?

Бухгалтер беспокоится, назначит ли новая инспекция налоговую проверку при переезде компании на контролируемый адрес. И какие еще проблемы могут быть.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, насколько велика вероятность налоговой проверки при изменении налоговой инспекции в рамках Москвы. Обороты в последних 3 года около 25-30 млн/год, с 2020 на УСН и оборот около 15. Запись о недостоверности адреса внесена, поэтому стоит вопрос, бороться с записью путем подтверждения юрадреса или поменять на другой».

В комментариях пишут, что это по большей части, пугалка от самих налоговиков, чтобы компании часто туда-сюда не бегали.

«Назначение ВНП при изменении адреса, страшилка запущенная давным давно самими налоговиками, чтоб миграций между налоговыми было меньше. Такой критерий, конечно, имеется в их внутренних письмах, но там надо скакать из одной в другую прям часто.

Дело в том, что при переходе в новую налоговую, новая налоговая на вас обращает внимание и вы можете только из-за этого вызвать к себе интерес. Минималка в Москве по доначислениям в рамках комплексной ВНП сейчас 15 млн рублей, по тематичкам 4 млн рублей.

Обращайте внимание на наличие сомнительных контрагентов в вашем учёте, это главный критерий. Сейчас даже на нагрузку не смотрят особо».

Автор в ответ пишет, что они сами «сомнительный контрагент» после записи о недостоверности. На это отвечают:

«Нет. Не сомнительный. И поменяйте адрес в рамках налоговой, без её смены. Или подтвердите адрес. Из-за недостоверного адреса не включат вас в план».

Но другие комментирующие пишут, что могут и проверить. Но не выездную проверку устроить, а просто повызывать на разные комиссии, забросать требованиями и пр.

Так что совет по смене адреса в пределах той же налоговой вполне жизнеспособен. Тем более, автор пишет ,что у них адрес реальный, его просто подтвердить нужно. Для начала, стоит в свою территориальную инспекцию сходить, и выяснить, чего они хотят.