Hyundai и Kia пожаловались в Следственный комитет на мошенническую схему с участием судей

Hyundai и Kia заподозрили судей Тольятти в мошенническом сговоре с перекупщиками автомобилей. Злоумышленники через суд могли незаконно добиваться компенсаций от автопроизводителей.

Они попросили Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области проверить их работу, пишет РБК.

Компании описывают мошенническую схему так: владельцы автомобиля, как правило на последнем году гарантийного срока, подают в суд иск к производителю из-за якобы найденных дефектов — например, вышел из строя электронный блок управления. Такие иски рассматривают одни и те же судьи, истцов представляет один и тот же человек. Экспертизу проводят определенные эксперты в Тольятти. Подавляющее большинство исков удовлетворяют. С производителей взыскивают стоимость нового аналогичного автомобиля, а также штрафы и неустойки, что в общей сложности в несколько раз превышает изначальную стоимость новых аналогичных автомобилей.

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Kia и Hyundai отмечают, что законом «О защите прав потребителей» установлены короткие сроки для удовлетворения требований потребителей в рамках гарантийного срока, хотя для выяснения причин могут потребоваться тщательные экспертизы.

Проведя исследования электронных блоков возвращенных автомобилей с привлечением независимых экспертов и инженеров заводов-изготовителей, производители утверждают, что предъявленные к компенсации дефекты могли быть причинены умышленно самими владельцами (технически это делается путем подачи повышенного напряжения, превышающего допустимые значения для таких устройств).

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» сообщил, что ущерб от действий судей в Тольятти для компании оценивается в 30 млн руб. по уже завершенным делам и еще в 40 млн руб. по текущим. Представитель «Киа Моторс Россия и СНГ» не уточнил размер ущерба.