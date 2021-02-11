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Проект о штрафах за продажу техники без российского ПО одобрен ко второму чтению

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу техники без предустановленного на неё российского программного обеспечения.

Госдума приняла этот законопроект в первом чтении 23 декабря.

В Кодекс об административных правонарушениях вносится поправка, касающаяся реализации "отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами". Согласно тексту, их продажа с нарушением установленного законодательством требования об обеспечении возможности использовать технику с предварительно установленными программами, разработанными в РФ или других странах Евразийского экономического союза, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

ФАС определилась со списком российских приложений для обязательной предустановки

По материалам ТАСС.

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