Пропал наследник. Куда временно определить причитающиеся ему выплаты?

Что делать с частью роялти причитающегося наследнику умершего автора, если этот самый наследник не объявляется, и найти его нет вариантов?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Автору причитается роялти с продаж (100), автор умер, через полгода появляются наследники, предъявляя справку, что они унаследовали 3/4 творческого наследия автора и просят выплатить им 3/4 роялти (75). Еще один наследник (1/4) никак не объявляется и не выходит на связь, с этими отношения не поддерживает. Юрист наследников считает, что можно выплатить 3/4 роялти.

Но я не понимаю: если начислить роялти к выплате, то оно же начислится в полном объеме? Можно ли выплатить только 3/4 и куда девать остальное? На какой-нибудь забалансовый счет и потом списать через три года за невостребованностью?

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В общем, какие в этом случае могут быть „подводные камни“? Да и какие документы необходимы для того, чтобы это сделать?

В исходном виде: есть лицензионное соглашение с автором и отчет о продажах с суммой к выплате за год. Что тут может послужить основанием для того, чтобы сменить реквизиты? Достаточно ли заявлений копий свидетельств о наследстве или надо все-таки заключать с каждым доп. соглашение?».

В комментариях предложили вообще перечислять на депозит нотариусу, ведущему наследственное дело, в полном объеме, а тот уже пусть сам распределяет.

«Наследникам выплачивается причитающаяся им часть. Еще как вариант можно отправить на депозитный счет нотариуса, который ведет наследство всю сумму, а он уже будет ее распределять».

Автора еще спрашивают, есть ли уже свидетельства о вступлении в наследство.