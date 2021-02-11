Совет при президенте по кодификации не поддержал законопроект о налоге на криптовалюту

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг не поддержал внесенный в Госдуму правительственный законопроект о введении в Налоговый кодекс норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба совета.

«По итогам рассмотрения совет заключил, что законопроект не может быть поддержан без предварительной выработки и реализации единого подхода российского законодательства к регулированию отношений по поводу цифровой валюты, не относящихся к категории цифровых прав», — цитирует сообщение ТАСС.

Как указал председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в Гражданском кодексе РФ понятия цифровой валюты сейчас нет, а цифровые права определяются как названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права. Депутат заметил, что в принятом ранее законе о цифровых финансовых активах цифровая валюта рассматривается как вид платежного средства, ограниченный в использовании.

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«То есть с помощью закона о цифровых финансовых активах признается факт наличия цифровых валют как особых объектов, а также их способность использоваться как средство платежа, а не просто имущество, при этом запрещено предлагать их к оплате, — сказал Крашенинников. — Таким образом, цифровая валюта прямо цифровым правом не названа, в ГК РФ такого объекта, как цифровая валюта, нет, отнесение цифровой валюты в законе о цифровых финансовых активах просто к имуществу создает большую правовую неопределенность».

По мнению совета, установление налогового режима цифровых валют невозможно без уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к категории «цифровая валюта».