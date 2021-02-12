Росстат опубликовал указания по заполнению формы ПМ

Росстат обновил Указания по заполнению формы ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия». Сама форма утверждена приказом от 24.07.2020 № 411.
Форму ПМ предоставляют организации малого бизнеса, за исключением микропредприятий. Индивидуальные предприниматели этот отчет не сдают.
Если в отчетном периоде юридическое лицо не осуществляло деятельность, то форма ПМ направляется с заполненным разделом 1 «Анкета».
Отчет ПМ сдается ежеквартально, в срок до 29 числа после отчетного периода.
Какую статистическую отчетность надо сдавать конкретному респонденту, можно узнать на сайте Росстата по ИНН организации или ИП.