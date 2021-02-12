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Росстат опубликовал указания по заполнению формы ПМ

Росстат обновил Указания по заполнению формы ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия». Сама форма утверждена приказом от 24.07.2020 № 411.

Форму ПМ предоставляют организации малого бизнеса, за исключением микропредприятий. Индивидуальные предприниматели этот отчет не сдают.

Если в отчетном периоде юридическое лицо не осуществляло деятельность, то форма ПМ направляется с заполненным разделом 1 «Анкета».

Отчет ПМ сдается ежеквартально, в срок до 29 числа после отчетного периода.

Какую статистическую отчетность надо сдавать конкретному респонденту, можно узнать на сайте Росстата по ИНН организации или ИП.

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