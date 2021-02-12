Как сдать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ без похода в налоговую

Для заполнения и направления декларации по форме 3-НДФЛ удобнее всего воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС. Там же можно отправить отчет в электронном виде.

В разделе «Жизненные ситуации» по ссылке «Подать декларацию 3-НДФЛ» доступна для скачивания программа «Декларация» по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Сервис позволяет заполнить декларацию в режиме онлайн (реквизиты налогоплательщика и данные из сведений о доходах, представленных налоговым агентом, заполняются автоматически), либо вложить электронный файл декларации, заполненной в специальной программе «Декларация» и, подписав ее усиленной неквалифицированной электронной подписью, направить в налоговую инспекцию по месту жительства в электронном виде. В таком же порядке можно направить отсканированные копии подтверждающих документов. Дублировать декларацию и подтверждающие документы на бумажном носителе в этом случае не нужно.

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Следует учесть, что заполнить декларацию в ЛК ФЛ можно при помощи коротких сценариев для отдельных ситуаций. Достаточно выбрать подходящую ситуацию, пройти краткий опрос - и декларация, в том числе для получения налогового вычета, готова. Пока пользователям доступны семь сценариев: покупка недвижимости; продажа имущества; сдача жилья в аренду; взносы на инвестирование; взносы на благотворительность; оплата лечения; оплата образования. Также в ЛК ФЛ можно отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.

Для направления декларации потребуется усиленная неквалифицированная электронная подпись, которая формируется в сервисе в разделе «Профиль». При создании электронной подписи налогоплательщику необходимо самостоятельно задать и запомнить отдельный пароль для электронной подписи, которая выдается сроком на 1 год и подлежит перевыпуску по истечении указанного срока.