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Как сдать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ без похода в налоговую

Для заполнения и направления декларации по форме 3-НДФЛ удобнее всего воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС. Там же можно отправить отчет в электронном виде.

В разделе «Жизненные ситуации» по ссылке «Подать декларацию 3-НДФЛ» доступна для скачивания программа «Декларация» по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Сервис позволяет заполнить декларацию в режиме онлайн (реквизиты налогоплательщика и данные из сведений о доходах,  представленных налоговым агентом,  заполняются автоматически), либо вложить электронный файл декларации, заполненной в специальной программе «Декларация» и, подписав ее усиленной неквалифицированной электронной подписью, направить в налоговую инспекцию по месту жительства в электронном виде. В таком же порядке можно направить отсканированные копии подтверждающих документов. Дублировать декларацию и подтверждающие документы на бумажном носителе в этом случае не нужно.

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Следует учесть, что заполнить декларацию в ЛК ФЛ можно при помощи коротких сценариев для отдельных ситуаций. Достаточно выбрать подходящую ситуацию, пройти краткий опрос - и декларация, в том числе для получения налогового вычета, готова. Пока пользователям доступны семь сценариев: покупка недвижимости;  продажа имущества; сдача жилья в аренду; взносы на инвестирование; взносы на благотворительность; оплата лечения; оплата образования. Также в ЛК ФЛ можно отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.

Для направления декларации потребуется усиленная неквалифицированная электронная подпись, которая формируется в сервисе в разделе «Профиль». При создании электронной подписи налогоплательщику необходимо самостоятельно задать и запомнить отдельный пароль для электронной подписи, которая выдается сроком на 1 год и подлежит перевыпуску по истечении указанного срока.
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Получить доступ к ЛК ФЛ можно одним из следующих способов:

  • с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить можно, представив заявление и документ, удостоверяющий личность, в любую инспекцию ФНС (за исключением налоговых органов, к функциям которых не относится взаимодействие с физическими лицами). При первом входе в личный кабинет необходимо сменить первичный пароль либо подтвердить его дальнейшее использование;
  • с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (выдается уполномоченным Удостоверяющим центром);
  • с помощью реквизитов доступа на портале Госуслуг. Получить доступ к ЛК ФЛ возможно при наличии учетной записи, подтвержденной путем личного обращения для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации: отделение АО «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком», другие уполномоченные организации.
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