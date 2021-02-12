В Трудовом кодексе пропишут стажировку

Трудовой кодекс дополнят статьей 60.3 «Стажировка». Соответствующий законопроект сейчас готовит Минтруд.

Под стажировкой предлагается понимать трудовую деятельность работников, «поступающих на работу впервые после окончания образовательной организации среднего профессионального иди высшего образования, в целях приобретения навыков практической работы по специальности в течение определенного срока под руководством опытного работника».

Предполагается заключение на время стажировки срочного трудового договора.

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) отметили, что введение подобной статьи фактически объединяет в одном два разных правовых статуса:

работника, заключившего срочный трудовой договор для выполнения работ, непосредственно связанных с дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки (абзац девятый части первой статьи 59 ТК);

работника, получившего среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим госаккредитацию образовательным программам и впервые поступившего на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня (абзац пятый части четвертой статьи 70 ТК).

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Подобный подход лишает выпускников государственной гарантии в виде запрета на установление испытания при приеме на работу (ст. 70 ТК), что не соответствует основным направлениям реализации молодежной политики в РФ, отметили в ФНПР.

По сути, заключение с выпускниками учебных заведений, предоставляющих профессиональное образование, срочных трудовых договоров является подменой испытательного срока. Одно и то же явление по-разному поименовано, считают в ФНПР.

Профсоюзы данный проект не поддерживают.