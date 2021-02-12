При сдаче недвижимости в субаренду можно применять ПСН

С 1 января 2021 года ПСН применяется в отношении деятельности по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных жилых помещений, а также по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков.

Эта норма прописана в пп. 19 п. 2 статьи 346.43 НК.

Минфин в письме от 02.02.2021 № 03-11-11/6068 поясняет, что ПСН может применяться в отношении предпринимательской деятельности по сдаче в аренду (внаем), в частности субаренду, недвижимого имущества как принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности, так и арендованного.