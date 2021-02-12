Бесплатный вебинар по бухучету и налогам ВЭД. Приглашаем!

Экспорт и импорт товаров — широкая сфера, и конечно, она не может обойтись без бухгалтера. Что делать, если этот бухгалтер — именно вы?
Центр обучения «Клерка» и спикер Людмила Ганичева приглашают на бесплатный вебинар «Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться». Он состоится 18 февраля, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре обсудим:
- формирование себестоимости импортного товара;
- проводки при импорте;
- условия для вычета НДС по импортным операциям;
- НДС при экспорте. Подтверждение ставки 0%;
- особенности работы со странами ЕАЭС;
- определение для целей НДС места реализации товаров (работ, услуг);
- порядок заполнения декларации по НДС при импорте и экспорте и многое другое.
Записывайтесь прямо сейчас! Вебинар бесплатный.