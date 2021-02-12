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Бесплатный вебинар по бухучету и налогам ВЭД. Приглашаем!

Экспорт и импорт товаров — широкая сфера, и конечно, она не может обойтись без бухгалтера. Что делать, если этот бухгалтер — именно вы?

Центр обучения «Клерка» и спикер Людмила Ганичева приглашают на бесплатный вебинар «Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться». Он состоится 18 февраля, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре обсудим:

  • формирование себестоимости импортного товара;
  • проводки при импорте;
  • условия для вычета НДС по импортным операциям;
  • НДС при экспорте. Подтверждение ставки 0%;
  • особенности работы со странами ЕАЭС;
  • определение для целей НДС места реализации товаров (работ, услуг);
  • порядок заполнения декларации по НДС при импорте и экспорте и многое другое.

Записывайтесь прямо сейчас! Вебинар бесплатный.

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