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В четвертом квартале 2020 года ускорился медианный рост зарплат

Медианный рост зарплат в последнем квартале прошлого года ускорил свое рост, по сравнению с III кварталом. И достиг уровня 9%.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Сбербанка.

«Медианный рост зарплаты в четвертом квартале 2020 года ускорился до 9% по сравнению с 6% в третьем квартале. Медианные темпы роста доходов также повысились: с 4–7% в октябре и ноябре — до 13% в декабре. Это может быть связано с декабрьскими разовыми выплатами для семей с детьми, а также с тем, что перед длинными новогодними праздниками более значительная часть зарплат была перенесена с января на декабрь», — говорится в исследовании.

Аналитики считают, что вторая волна коронавируса не спровоцировала массовых увольнений и переводов на удаленку.

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78% респондентов сейчас работают в обычном режиме против 80% в третьем квартале. Доля работающих из дома по сравнению с предыдущим кварталом не изменилась — 13%.

В то же время, основными факторами беспокойства для россиян по-прежнему остаются:

  • здоровье (64% респондентов)
  • перспективы трудоустройства (54%).
При этом 60% граждан считают, что их работодатели выйдут на докризисные показатели уже в ближайшие четыре месяца. Около 8% опрошенных прогнозируют восстановление через полгода, а 24% — как минимум через год. Еще 8% граждан не рассчитывают, что бизнес их работодателей когда-либо вернется на докризисные уровни. Большинство россиян (56%) в настоящее время не имеют непогашенных кредитов. Среди тех, у кого они есть, 69% ответили, что у них платежи по кредитам составляют 20% месячного дохода или менее.
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Несмотря на пандемию, у россиян выросла уверенность в возможности обслуживать свои долги. Так, в четвертом квартале 41% опрошенных считал маловероятным, что они не смогут платить по кредитам, когда как годом ранее эта доля была выше — 45%. Доля тех, кто считает такой риск высоким или очень высоким, составляет всего 14%.
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