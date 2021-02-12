В четвертом квартале 2020 года ускорился медианный рост зарплат

Медианный рост зарплат в последнем квартале прошлого года ускорил свое рост, по сравнению с III кварталом. И достиг уровня 9%.
Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Сбербанка.
«Медианный рост зарплаты в четвертом квартале 2020 года ускорился до 9% по сравнению с 6% в третьем квартале. Медианные темпы роста доходов также повысились: с 4–7% в октябре и ноябре — до 13% в декабре. Это может быть связано с декабрьскими разовыми выплатами для семей с детьми, а также с тем, что перед длинными новогодними праздниками более значительная часть зарплат была перенесена с января на декабрь», — говорится в исследовании.Аналитики считают, что вторая волна коронавируса не спровоцировала массовых увольнений и переводов на удаленку.
78% респондентов сейчас работают в обычном режиме против 80% в третьем квартале. Доля работающих из дома по сравнению с предыдущим кварталом не изменилась — 13%.
В то же время, основными факторами беспокойства для россиян по-прежнему остаются:
- здоровье (64% респондентов)
- перспективы трудоустройства (54%).