Поменяют правила единовременной выплаты пенсионных накоплений. Но это не те поправки, которых ждут люди

Минтруд опубликовал уведомление о подготовке нормативного акта, который вносит поправки в нормативку по вопросам осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам.

Будущие поправки (их текст пока не опубликован) предоставят возможность обращения за единовременной выплатой накоплений в электронной форме.

Сейчас люди обращаются в ПФР и НПФ с такими заявлениями при личном визите или направляют заявление почтой.

Напомним, по действующим сейчас правилам пенсионные накопления могут выплачиваться либо единовременно при достижении старого пенсионного возраста, либо в виде накопительной пенсии путем деления суммы на ожидаемый период выплаты пенсии (264 месяца).

Конечно, многие хотели бы получить все свои накопления единовременно. Но для этого накопительная пенсия назначается, если она превышает 5 % от размера страховой пенсии.

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Между тем в конце прошлого года Минтруд обещал разработать проект, меняющий эту методику. По новым правилам гораздо больше россиян смогли бы получить свои накопления единовременно, а не в виде 1/264 части ежемесячно.

Вместо копеечной накопительной пенсии люди смогут единовременно получить сотни тысяч рублей

Комментируя материал по этой теме, наши читатели отмечали, что эта инициатива очень полезная.

Однако пока по этому вопросу никаких проектов не вносились. Судя по уведомлению, опубликованному на портале проектов, поменять пока хотят только способ подачи заявления. Об изменении по части права на единовременную выплату речь не идет.