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При смене прописки налог на имущество физлиц надо платить в ту налоговую, откуда пришло уведомление

Гражданин сменил прописку, но налог на имущество был ему начислен в ИФНС по старому месту жительства. Куда в итоге платить налог?

Разъяснения по этому вопросу дала ФНС в письме от 28.12.2020 № ЗГ-3-8/8775@.

В документе сообщается, что в налоговом уведомлении содержатся все реквизиты, необходимые для перечисления налога в бюджет.

При этом в случае уплаты налога на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом по старому месту постановки на учет налогоплательщика, денежные средства в автоматическом режиме будут учтены в налоговом органе по новому месту постановки на учет.

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