Если контрагента исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверного адреса, его задолженность нельзя списать как безнадежную

Причиной принудительной ликвидации ООО может являться наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем 6 месяцев с момента внесения такой записи (п.5 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ от 08.08.2001).

В Письме Минфина от 27.01.2021 № 03-03-06/1/4667 отмечается, что ни ГК, ни Федеральный закон № 129-ФЗ не относит указанные организации к недействующим юрлицам.

Указанная правовая квалификация исключения юридических лиц из ЕГРЮЛ на основании пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона N 129-ФЗ имеет своими последствиями особый порядок признания задолженности таких организаций безнадежной для целей налогообложения прибыли.

Поэтому дебиторская задолженность должника, исключенного из ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 5 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ, не может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли по основанию ликвидации должника.