Как считать НДФЛ с зарплаты сотрудников, находящихся за границей, зависит от места работы в трудовом договоре

Согласно статье 57 ТК место работы является обязательным условием для включения в трудовой договор.

От того, что записано в этом пункте ТД, а также от налогового статуса сотрудника зависит, как будет происходить процесс обложения НДФЛ.

В письме Минфина № 03-04-06/6598 от 02.02.2021 описаны возможные варианты.

1) Место работы — в другой стране.

В этом случае считается, что зарплатные доходы — от источников за пределами РФ.

Если сотрудник налоговый резидент, он сам должен платить НДФЛ и отчитываться в налоговую по форме 3-НДФЛ. То работодатель — не налоговый агент и удерживать НДФЛ не должен.

Если такой сотрудник — нерезидент, то его зарплата вообще не облагается НДФЛ в нашей стране.

2) Место работы — в России.

В этом случае считается, что зарплатные доходы — от источников в РФ.

В этом случае НДФЛ должен удержать работодатель как налоговый агент. Причем ставка налога зависит от налогового статуса.

Если сотрудник — резидент, то НДФЛ считается по ставке 13 % (с доходов до 5 млн. рублей).

Если сотрудник — нерезидент, то НДФЛ считается по ставке 30 %.