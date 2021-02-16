Как считать НДФЛ с зарплаты сотрудников, находящихся за границей, зависит от места работы в трудовом договоре

Согласно статье 57 ТК место работы является обязательным условием для включения в трудовой договор.
От того, что записано в этом пункте ТД, а также от налогового статуса сотрудника зависит, как будет происходить процесс обложения НДФЛ.
В письме Минфина № 03-04-06/6598 от 02.02.2021 описаны возможные варианты.
1) Место работы — в другой стране.
В этом случае считается, что зарплатные доходы — от источников за пределами РФ.
Если сотрудник налоговый резидент, он сам должен платить НДФЛ и отчитываться в налоговую по форме 3-НДФЛ. То работодатель — не налоговый агент и удерживать НДФЛ не должен.
Если такой сотрудник — нерезидент, то его зарплата вообще не облагается НДФЛ в нашей стране.
2) Место работы — в России.
В этом случае считается, что зарплатные доходы — от источников в РФ.
В этом случае НДФЛ должен удержать работодатель как налоговый агент. Причем ставка налога зависит от налогового статуса.
Если сотрудник — резидент, то НДФЛ считается по ставке 13 % (с доходов до 5 млн. рублей).
Если сотрудник — нерезидент, то НДФЛ считается по ставке 30 %.