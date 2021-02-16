ПСН можно применять при торговле в палатках и киосках

ПСН может применяться в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой:

через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;

через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов;

через объекты нестационарной торговой сети.

Давая очередное разъяснение по поводу розничной торговле при ПСН Минфин в письме № 03-11-11/6467 от 02.02.2021 уточняет, что такие понятия, как «торговый ряд», «торговое место» или «торговая витрина» в НК не содержатся.

Под стационарной торговой сетью, не имеющей торговых залов, понимается торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов.

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К данной категории торговых объектов относятся розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты.

При этом площадь таких объектов определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов (договор купли-продажи нежилого помещения, техпаспорт, планы, схемы, экспликации, договор аренды, разрешение на право обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы).

В письме Минфина сообщается, что в отношении деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы и другие аналогичные объекты), и которые расположены в торговых центрах, торговых комплексах и иных аналогичных объектах стационарной торговой сети, ИП может применять ПСН.