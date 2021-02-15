Что ФНС говорит про новый профстандарт для налоговых консультантов

В ФНС сообщили о создании профстандарта для налоговых консультантов. Он уже направлен в Минтруд на согласование.

Сам профстандарт прикреплен во вложении.

Разработка профстандарта была начата по инициативе Союза по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов» в 2016 году.

Профстандарт разработан как для «внутренних» налоговых консультантов, осуществляющих свою деятельность по налоговому консультированию в интересах организации-работодателя, являющегося по отношению к налоговому законодательству налогоплательщиком, так и для «внешних» налоговых консультантов, осуществляющих деятельность по налоговому консультированию в качестве работников консультационных, консалтинговых, аудиторских, аутсорсинговых и т.п. организаций.

На этапе обсуждений ФНС внесла замечания, что профстандарт должен быть разработан с учетом текущих реалий.

«ФНС обратила внимание проф. сообщества на необходимость учесть в трудовой функции налогового консультанта современные реалии налогового администрирования, связанные с применением интернет-технологий».