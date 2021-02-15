Нас ждет длинная рабочая неделя

Эта рабочая неделя будет шестидневной и продлится с 15 по 20 февраля. Зато следующая будет короткой, трехдневной.

«День защитника Отечества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней — с 24 по 26 февраля. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя», — сообщает Роструд.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в марте. Так, рабочую неделю сократит до четырех дней 8 марта — Международный женский день.