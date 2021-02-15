Кто-то «украл личность» ИП и провернул от его имени сделку с контрагентом в Беларуси. А налоговики теперь шлют ему требования

ИП прилетело требование от налоговиков. Хотят пояснений по взаимодействию с контрагентов Беларуси. Причем, по факту ничего не было, кто-то «скопировал» все реквизиты и печать этого ИП, и провернул сделку.
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«ИП пришло требование о вызове в налоговую по даче пояснений работы с одним заводом, который находится в Беларуси.
Предыстория. На мой WhatsApp от их логиста пришло письмо и накладные с проходом через границу таможенных документов на типа нашу им отгрузку инструментов. Ещё в ноябре прошлого года. Я была в шоке, откуда мой контакт, у контрагента, которого я вообще не знаю. Стали выяснять. Соответственно, никаких отгрузок не было в природе. ИП вообще инструментами не занимается. Транспортная накладная — груз выехал из Ульяновска. ИП московский. Печать похожа, а вот подпись вообще не его.
Написала на WhatsApp этому логисту, что мы таких реализаций не делали, подписи поддельные и мы при разборках с их стороны будем обращаться в полицию. Так как очевидно, что это мошеннические действия. Кто-то сделал печать с оттиска и подделал подпись.
Ну и вопрос. Чтобы налоговая отстала, какие наши действия? Что пояснять этому ИП на встрече с фискалами?».
В комментариях пишут, что налоговикам нужно рассказать правду. А еще — писать заявление в полицию. Чем быстрее, тем лучше.
Еще советуют связаться с местными правоохранителями в Беларуси.
«Я бы еще попробовала связаться с белорусскими правоохранительными органами и налоговой. Хотя бы пока в телефонном режиме».
И еще один совет, вообще все в папку подшивать, что могло бы пригодиться.
«Пишите заявления, обращения, письма, сохраняйте скриншоты, составляйте внутренние акты. Всё, с ответами, собирайте в папку. Это докажет Вашу добросовестность. Пригодится».
У автора спросили, что еще у того мифического ИП совпадает с ИП реальным.
«ИНН, ОГРНИП поставщика совпадает с вашим? Или только ФИО?»
Автор пишет, что "все совпадает, кроме подписи«.На это ответили:
«Жесть. Цель махинации пока непонятна. А на какие реквизиты белорусская сторона платила за груз?».
Автор пишет, что если и платили, то точно не им.
«Понятия не имею. Нам они точно ничего не платили».
«Я реально не понимаю цели этой операции. Ну, разве что белорусская сторона получила украденный где-то товар. И его таким образом им „отбелили“».
Автор пишет, что, вполне возможно, так оно и есть.
«Думаю, что именно так и было. Бумажный НДС. Видно кто-то им продал. А то, что они подставили обе компании, при том, что одна из них вообще не в курсе, это пофиг».
И снова им рекомендуют обратиться к белорусским правоохранителям.
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