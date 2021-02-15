Кто-то «украл личность» ИП и провернул от его имени сделку с контрагентом в Беларуси. А налоговики теперь шлют ему требования

ИП прилетело требование от налоговиков. Хотят пояснений по взаимодействию с контрагентов Беларуси. Причем, по факту ничего не было, кто-то «скопировал» все реквизиты и печать этого ИП, и провернул сделку.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП пришло требование о вызове в налоговую по даче пояснений работы с одним заводом, который находится в Беларуси.

Предыстория. На мой WhatsApp от их логиста пришло письмо и накладные с проходом через границу таможенных документов на типа нашу им отгрузку инструментов. Ещё в ноябре прошлого года. Я была в шоке, откуда мой контакт, у контрагента, которого я вообще не знаю. Стали выяснять. Соответственно, никаких отгрузок не было в природе. ИП вообще инструментами не занимается. Транспортная накладная — груз выехал из Ульяновска. ИП московский. Печать похожа, а вот подпись вообще не его.

Написала на WhatsApp этому логисту, что мы таких реализаций не делали, подписи поддельные и мы при разборках с их стороны будем обращаться в полицию. Так как очевидно, что это мошеннические действия. Кто-то сделал печать с оттиска и подделал подпись.

Ну и вопрос. Чтобы налоговая отстала, какие наши действия? Что пояснять этому ИП на встрече с фискалами?».

В комментариях пишут, что налоговикам нужно рассказать правду. А еще — писать заявление в полицию. Чем быстрее, тем лучше.

Еще советуют связаться с местными правоохранителями в Беларуси.

«Я бы еще попробовала связаться с белорусскими правоохранительными органами и налоговой. Хотя бы пока в телефонном режиме».

И еще один совет, вообще все в папку подшивать, что могло бы пригодиться.

«Пишите заявления, обращения, письма, сохраняйте скриншоты, составляйте внутренние акты. Всё, с ответами, собирайте в папку. Это докажет Вашу добросовестность. Пригодится».

У автора спросили, что еще у того мифического ИП совпадает с ИП реальным.

«ИНН, ОГРНИП поставщика совпадает с вашим? Или только ФИО?»

Автор пишет, что "все совпадает, кроме подписи«.На это ответили:

«Жесть. Цель махинации пока непонятна. А на какие реквизиты белорусская сторона платила за груз?».

Автор пишет, что если и платили, то точно не им.

«Понятия не имею. Нам они точно ничего не платили».

«Я реально не понимаю цели этой операции. Ну, разве что белорусская сторона получила украденный где-то товар. И его таким образом им „отбелили“».

Автор пишет, что, вполне возможно, так оно и есть.

«Думаю, что именно так и было. Бумажный НДС. Видно кто-то им продал. А то, что они подставили обе компании, при том, что одна из них вообще не в курсе, это пофиг».

И снова им рекомендуют обратиться к белорусским правоохранителям.

А Центр обучения «Клерка» и спикер Людмила Ганичева приглашают на бесплатный вебинар «Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться».

Вебинар пройдет 18 февраля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

формирование себестоимости импортного товара;

проводки при импорте;

условия для вычета НДС по импортным операциям;

НДС при экспорте. Подтверждение ставки 0%; особенности работы со странами ЕАЭС;

определение для целей НДС места реализации товаров (работ, услуг);

порядок заполнения декларации по НДС при импорте и экспорте

и многое другое.

Записывайтесь скорее! Вебинар бен