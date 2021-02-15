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За третьего ребенка с 2022 года предложили платить по полмиллиона. Но не всем

Чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, с 2022 года предложили ввести материнский капитал за третьего ребенка или за четвертого (если за третьего не получали).

Законопроект внесен сегодня в Госдуму.

Размер маткапитала предлагается установить в том же размере, как и за первого ребенка (с 2021 года — 503 237,10 руб.).

Но распространить эту меру планируется не на всю Россию, а только на те регионы, где с демографией плохо. Перечень таких регионов будет утверждать Правительство.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сложности с демографией наблюдаются в таких регионах как Саратовская, Омская, Кемеровская, Волгоградская, Тульская, Смоленская, Тамбовская, Воронежская, Ленинградская области, в Алтайском крае, Республике Мордовия.

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