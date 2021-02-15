Борис Титов предложил установить для регионов единые нормативы вывоза мусора с предприятий

Нормативы вывоза мусора — это показатель, от которого зависит одна из значимых статей расходов предпринимателей, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, отметив, что в десятках регионов наблюдается заметное, иногда в разы, отклонение нормативов от среднего уровня.

Был проведен мониторинг нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО в субъектах РФ.

Борис Титов предложил законодательно утвердить на федеральном уровне единые, обязательные для всех регионов нормативы накопления ТКО, предусмотрев в них максимально детальную дифференциацию по категориям объектов.

Кроме того, предложено законодательно предусмотреть обязанность региональных операторов предлагать к заключению договоры, предусматривающие все методы коммерческого учета ТКО, предусмотренные п. 5 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505.

Сейчас регоператоры зачастую навязывают предпринимателям заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО на условиях учета отходов расчетным путем, то есть по завышенным нормативам, а не по «факту».