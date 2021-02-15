Ростелеком назначат оператором перечня участников единой биометрической системы

Минцифры предлагает назначить «Ростелеком» оператором создаваемого в России перечня госорганов, компаний и индивидуальных предпринимателей, использующих единую биометрическую систему.

Перечень будет представлять из себя реестр государственных органов, органов местного самоуправления, организаций финансового рынка, иных организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, использующих единую биометрическую систему. Ведение перечня Минцифры предлагает возложить на оператора ЕБС, которым является «Ростелеком», сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Правительства.

Перечень будет постоянно актуализироваться, соответствующую информацию «Ростелеком» должен будет направлять еженедельно в Роскомнадзор.