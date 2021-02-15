Заявление от компании по смене региона лежало у инспектора «всего» месяц. Некторые лежат по полгода

Как популярные сравнительно недавно услуги по массовому «сливу» ненужных компаний привели к проблемам в регистрационныхз действиях для нормальных налогоплательщиков.

Рассказал налоговый консультант Кирилл Соппа у себя на странице в Facebook.

«Нормальный такой бизнес по сливу компаний.

📍Согласно данным ЕГРЮЛ, Сибиченко С.С., становясь лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени нескольких юридических лиц, выступал сначала заявителем при государственной регистрации смены местонахождения указанных юридических лиц на город Омск, а затем, спустя непродолжительное время, выступал уже заявителем при государственной регистрации ликвидации этих же юридических лиц. Указанные имели место в период 2012-2019 годов в отношении 60 юридических лиц.

📍Но налоговые органы стали творчески подходить к проблеме. Раз через некоторое время этим товарищем регулярно подается заявление на ликвидацию, значит у него нет планов работать от новой компании на новом месте. А значит сведения в заявлении недостоверны. И все суды поддержали налоговиков (А46-1365/20). Натянули сову на глобус.

📍Данное обстоятельство позволило суду первой инстанции прийти к верному выводу, что в действительности решение о ликвидации юридических лиц уже было принято, но не реализовано с целью обойти запрет, предусмотренный пунктом 2 статьи 20 Федерального закона № 129-ФЗ, согласно которому с момента внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица (в том числе не допускается и изменение местонахождения юридического лица).

📍Забавно конечно смотреть, как налоговая и суд борются с «левыми» лавками. Хрен с ней с ликвидацией, но смена адреса — рабочая и нужная операция — превратилась в довольно токсичную процедуру. Начиная от того, что контрагенты при комплаенсе смотрят подозрительно, заканчивая тем, что добросовестной компании сложно в действительности куда-то переехать.

📍Клиент в прошлом году переехал в Москву. Компания с историей, с действующими контрактами и активами. Не хотелось бросать и новую открывать. В Новосибирске снялся, в Москве ставить не хотели. Сначала отказывали по формальным, потом просто приостановили. Я ему сказал что нам боятся нечего иди к начальнику и сиди там пока не зарегистрируют. В итоге пришли, посмотрели офис и склад. Инспектор, который осматривал, сказал что нам повезло, что мы от них через дорогу (это действительно так). Всего (!!!) месяц ждали. У него в работе есть заявления поданные полгода назад и люди ждут, когда он придет, убедится в достоверности подаваемых сведений и тогда налоговики зарегистрируют компанию«.

В комментариях людей возмутила последняя фраза. Мол, кто мешает инспектору свою работу делать, что по пол-года заявления лежат? Автор в ответ предполагает, что потому и лежат, никто не приходит к инспектору, то есть просто некому приходить.

А у кого-то, кто идут против устойчивых «потоков миграции» компаний, сменитиь и адрес и место нахождения достаточно несложно.