IT-компания должна сама создавать или модифицировать программы, чтобы иметь право на льготу по взносам

Как известно, с 2021 года для IT-компаний введены новые льготные тарифы взносов:

6,0 % — на ОПС;

0,1 % — на ОМС;

1,5 % — на ОСС.

Условия применения тарифа:

1) Численность не менее 7 человек

2) Наличие документа о госаккредитации

3) Доля доходов от реализации программ — 90 %.

Это последнее условие вызывает массу вопросов. Дело в том, что в НК говорится о программах, разработанных организацией, а многие зарабатывают на программах сторонних разработчиков.

В письме от 28.01.2021 № 03-15-06/5240, в частности, Минфин ответил на вопрос по льготным тарифам в случае, когда IT-организация оказывает услуги по установке, тестированию и сопровождению ПО, разработанного (модифицированного) другой организацией.

В документе сообщается, что организация, получившая документ о государственной аккредитации в области информационных технологий, имеющая ССЧ не менее 7 человек, с целью применения пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов вправе учесть доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению только тех программ для ЭВМ, баз данных, разработку или адаптацию, или модификацию которых она осуществляла.

То есть по мнению Минфина фирма должна либо разрабатывать свои программы, либо адаптировать/модифицировать чужие программа.