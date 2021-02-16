IT-компания должна сама создавать или модифицировать программы, чтобы иметь право на льготу по взносам

Как известно, с 2021 года для IT-компаний введены новые льготные тарифы взносов:
- 6,0 % — на ОПС;
- 0,1 % — на ОМС;
- 1,5 % — на ОСС.
Условия применения тарифа:
1) Численность не менее 7 человек
2) Наличие документа о госаккредитации
3) Доля доходов от реализации программ — 90 %.
Это последнее условие вызывает массу вопросов. Дело в том, что в НК говорится о программах, разработанных организацией, а многие зарабатывают на программах сторонних разработчиков.
В письме от 28.01.2021 № 03-15-06/5240, в частности, Минфин ответил на вопрос по льготным тарифам в случае, когда IT-организация оказывает услуги по установке, тестированию и сопровождению ПО, разработанного (модифицированного) другой организацией.
В документе сообщается, что организация, получившая документ о государственной аккредитации в области информационных технологий, имеющая ССЧ не менее 7 человек, с целью применения пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов вправе учесть доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению только тех программ для ЭВМ, баз данных, разработку или адаптацию, или модификацию которых она осуществляла.
То есть по мнению Минфина фирма должна либо разрабатывать свои программы, либо адаптировать/модифицировать чужие программа.