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Результаты опроса: удаленка размывает границы между работой и личной жизнью

Главная проблема «удалёнки» — рабочий день становится ненормированным, таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Три четверти респондентов (75%) сообщили, что сейчас работают в офисе или на предприятии. 11% опрошенных в основном находятся на удаленке. 12% респондентов совмещают оба формата.

Более половины (52%), работающих удаленно или комбинированно, считают, что плюсов и минусов примерно поровну. Нашли больше плюсов в удаленном режиме работы 25%, а больше минусов — 20%.

Главная проблема «удалёнки» — рабочий день становится ненормированным (65%), размываются границы между работой и личной жизнью. При этом 64% не согласны с тем, что работать удаленно труднее из-за отвлекающих факторов и из-за отсутствия коллектива (62%).

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