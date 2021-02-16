Росбанк теперь быстрее проверит операции клиентов по 115-ФЗ. Процессы автоматизированы

В Росбанке теперь быстрее проверят сделки, подлежащие контролю в соответствии со 115-ФЗ. Все необходимые процессы теперь полностью автоматизированы.

Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также формированию регуляторной отчетности.

«Сотрудники банка теперь затрачивают существенно меньше времени на анализ операций, подлежащих обязательному контролю, выявление среди них сомнительных и принятие решений о дальнейших действиях» — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, система сразу же сообщает о сомнительной операции в Росфинмониторинг.

Все необходимые рабочие процессы производятся в едином рабочем пространстве.

«Проект внедрения единой системы ПОД/ФТ в Росбанке на текущий момент является одним из самых масштабных для нашего направления. Вместе с коллегами из банка мы проделали большую работу и сейчас продолжаем развивать систему в части автоматизации процессов работы с сомнительными операциями. Экспертиза команды GlowByte в ПОД/ФТ позволяет закрывать высокие требования банка к конечному продукту», — прокомментировала ведущий аналитик Дарина Шевко, GlowByte

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«Реализация первого этапа проекта в Росбанке позволила сделать важный шаг к комплексной автоматизации и оптимизации процессов ПОД/ФТ-контроля. Необходимость уже в ходе проекта учесть изменения законодательства потребовала от всех участников гибкости и экспертных знаний. Но все изменения были реализованы в требуемые сроки. Так что для нас, конечно, важно не только то, что Росбанк, один из ведущих и самых надежных банков страны, выбрал SAS Anti-Money Laundering для решения задач комплексной автоматизации ПОД/ФТ процессов, но и то, что уже в процессе внедрения коллеги смогли убедиться, что это решение позволяет проводить достаточно быстрые изменения и обеспечивать исполнение постоянно меняющихся требований в области ПОД/ФТ» — прокомментировал Дмитрий Вафин, руководитель направления ПОД/ФТ и комплаенс-решений, SAS Россия / СНГ.