Обновлен Единый реестр субъектов МСП — получателей поддержки

ФНС актуализировала Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки.

На сегодня в нем содержатся сведения о 4,6 млн фактах поддержки, оказанных 1,67 млн субъектам МСП и самозанятым гражданам с 1 января 2019 года. Новые данные добавляются в реестр 15 числа ежемесячно.

Реестр сформирован на основании сведений, представленных федеральными и региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления, акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», его дочерними обществами, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Эта информация помогает государству анализировать эффективность предоставления мер поддержки малому и среднему бизнесу.

Публикация реестра в декабре удивила бизнес, который узнал, что его консультируют круглые сутки. Подробности в материале Реестр получателей поддержки показал массовые приписки.