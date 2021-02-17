😖 Налоговики вызывают за объяснениями, как компании потратили ковидную субсидию. Грозят прокуратурой

Налоговики вызывают в инспекцию, хотят пояснения по странной, мягко говоря, теме: «Как вы потратили субсидию, выплаченную вам как представителю пострадавшей отрасли». Это вообще что, простите?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Мой клиент получил вызов в налоговую.

„В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 №576 „Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции“ Вам выплачены субсидии в размере 24 260 руб. на 1 человека за апрель-май 2020 года, но при этом представлены расчеты 6-НДФЛ за 6 мес. и 9 мес.2020 года, с нулевыми показателями или меньшими, чем размер выплаты.

Кроме того, есть расхождения в количестве работников по СЗВ-М за месяц получения субсидии с количеством застрахованных лиц по РСВ и количеством ФЛ, получивших доход по 6-НДФЛ.

С учетом вышеизложенного, во избежание направления информации в органы Прокуратуры, необходимо до указанной даты добровольно уточнить налоговые обязательства по НДФЛ и страховым взносам за истекшие периоды 2020 года или представить пояснения в письменном виде подтверждающие целевое использование указанных средств“.

А клиент — турфирма, с тех пор свою деятельность прекратил и не возобновлял, так как был агентом одной турецкой турфирмы, куда доступ так и не открылся со времен пандемии. Денежки так и лежат на его расчетном счете, если только банк не забрал в виде комиссии. Как вам ситуация ? Прокуратура заинтересовалась как народ тратит полученную субсидию».

Вообще, тут прокуратура ничем не интересуется, судя по тексту автора. Тут только налоговики «угрожают» передать материалы в прокуратуру. Из-за 24 тысяч с копейками.

В комментариях пишут:

«По существу: Турция открыта с августа 2020. Когда выдавали субсидию, четко прописали регламент, на что она может быть использована: на предпринимательскую деятельность (аренда, зарплата, налоги и т.п...), выдавалась с целью поддержки предпринимательской деятельности, может поэтому вопрос у них — почему деятельность не восстановили в 2020 и где деньги?».

Автор пишет, что из региона клиента в Турцию так и не летали.

«Про деньги я уже ответила — они лежат на расчетном счете, куда их и перечислили. А Турция большая, а мой клиент работает именно с туроператором по летнему пляжному отдыху. С его региона с начала пандемии ни один самолет в Турцию так и не полетел. С ноября начал летать Грозный (это через 3 региона и 250 км от клиента), и то в Стамбул».

На это пишут, что налоговики просто пояснений хотят.

«Они хотят пояснений, напишите им, выписку из банка приложите, что деньги в сохраности и ждут своего часа. Просто я не встречала настолько узкопрофильных турагентств, которые получили субсидию и не потратили ее в первые месяцы после карантина. Подобные турагентства не подавали заявления на субсидию или не смогли получить по разным причинам — такое было».

Причем, как пишет автор, налоговикии сами тогда названивали и впаривали эту субсидию.

«Это регион, и именно эта турфирма фрахтовала самолет в нужном направлении, что стало невозможно в условиях пандемии. А что касается субсидии, так сама налоговая звонила денно и ношно, мол вы должны подать на субсидию, вам полагается по ОКВЭДу».

Кто-то сомневается, нужно ли вообще прокуратуре этим заниматься. И советует тщательнейшим образом отписаться налоговикам.

«Прокуратуре больше делать нечего, чтобы разбираться куда потратили 24 000. Напишите, что обязательно со всей тщательностью всё перепроверим и если выявим нарушение уточнимся. Как только, так сразу. Главное — ответьте».

На это пишут, что действительно нечего делать.

«Вы не поверите, действительно нечего делать и тщательно проверяют каждую бумагу. Ведь контрольным органам в связи с мораторием запрещены проверки, поэтому функции были переданы прокуратуре, ведь они не контрольный, а надзорный орган. Вот такая подмена понятий».

А подытожим вот таким комментарием:

«Требование вообще ни о чем. Поднимаете текст постановления, там указано про то, кому она полагается. Требования о выплате зарплаты за счет субсидии (или вообще её как таковой), в постановлении нет. Ссылок на отчеты по НДФЛ тоже Условия получения субсидии соблюдены? Соблюдены. Всего доброго, идите лесом. Никто никуда сообщать не будет, потому что не о чем».

Может, это у налоговиков такой «оригинальный» способю проверить, кто из бизнеса жив еще? Отпишутся — ну значит живы.

Кстати, на «Клерке» в прошлом году писали, что бизнес из пострадавших отраслей боялся брать субсидии и другие льготы от государства. Видимо, вполне обоснованно.