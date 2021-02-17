ЦБ дал рекомендации банкам, как бороться с отмыванием через исполнительные документы

ЦБ дал рекомендации банкам по противодействию отмыванию денег через исполнительные документы.
Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на методические рекомендации регулятора.
В частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, регулятор рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.
Ранее сообщалось, что объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 году превысил 70 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.