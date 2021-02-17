По ошибке сдались в налоговую с неверными реквизитами, а налоговики у себя видят верные. Чудеса, однако?

Компания переехала в новую налоговую инспекцию, и по ошибке сдали в нее 6-НДФЛ с реквизитами старой налоговой. Налоговики выкатили требование об оплате, но они почему-то видят все с новыми реквизитами. И не хотят ничего выяснять.

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Крик души. 29 декабря переехали в новую налоговую. По ошибке сначала корректировочные 6-НДФЛ за 2020 сдала в новую налоговую со старым КПП и т. д. Выкатили требование уплаты. Подсуетилась, сдала правильно - новая налоговая и КПП, старый ОКТМО. В выписке - все по-старому (с ошибкой) .

Звоню сегодня в 31-ю налоговую, помимо того, что мне сказали: „да кто вам такой бред сказал?“ (про КПП и ОКТМО).

Апофигей разговора:

(налоговая): я вижу в ваших отчетах новый ОКТМО!

(я): я сдавала со старым, у меня есть распечатка с вашей ЭЦП!

(налоговая): распутывайтесь сами! И шлеп трубку».

В комментариях посоветовали сдать нулевые со старым КПП. Автор на это пишет:

«Видимо, единственный выход.. сейчас контрольный звонок сделаю, может проспалась мадам».

Кто-то подобный случай описывает:

«Только что пришла выписка. Половина деклараций, сданных в 2021г. и все платежи этого года налоговая разнесла на старый ОКТМО. ОКТМО меняли в мае. Похоже у них с программой проблемы, строчу письмо на несколько листов, чтобы правильно разнесли».

Коллеги, а у вас бывало такое?

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