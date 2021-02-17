Оформлять на работу ВКС надо будет по-новому

Высококвалифицированным специалистам предлагают поднять зарплату. И давать бессрочный ВНЖ

В Минэкономразвития предложили поправки, касающиеся найма высококвалифицированных специалистов. В частности, им предлагают поднять зарплату со 167 тыс. до 250 тыс. руб., а также давать бессрочный ВНЖ им и их семьям.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство сообщает, что цель законопроекта — «привлечь наиболее востребованных, квалифицированных и ценных для российской экономики специалистов, а также создать благоприятные условия для того, чтобы они остались жить и работать в нашей стране».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в среднесрочной перспективе численность населения в активном трудоспособном возрасте будет сокращаться, при этом РФ остается донором квалифицированных кадров для других стран.

Согласно поправкам, бессрочный вид на жительство дадут тем, кто уже имеет, как минимум, трехлетний вид на жительство и работал в этот период в России с удержанием работодателем НДФЛ с зарплаты.

Само по себе получение такого вида на жительство будет снимать потребность в оформлении разрешения на работу. Также упрощен документарный порядок оформления таких разрешений на работу тем, для кого они остаются.

Одновременно законопроект предусматривает и ужесточение условий для работодателя.

Зарплату для ВКС придется поднять со 167 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц. В случае выявления нарушений при удержании НДФЛ работодателя на два года лишат возможности привлекать высококвалифицированных иностранных сотрудников.

При этом, «обычным» иностранцам дали возможность получить «бессрочный» ВНЖ еще в 2019 году.

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