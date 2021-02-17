Срок введения обязательной маркировки ювелирных изделий перенесут на 2024 год

Минфин предложил перенести начальную стадию работы новой системы учета драгоценных металлов и камней на 1 марта 2022 года, а финальную, обязательную — на 1 марта 2024 года.

По данным газеты «Ведомости», с 1 марта 2024 года запретят продавать ювелирные изделия из золота, платины и палладия без специального штрихкода, нанесенного лазером на металлическую часть украшения рядом с клеймом. Код размером 0,8×0,8 мм будет содержать уникальный идентификационный номер, он будет также наноситься на бумажную бирку украшения и служить ссылкой на его профайл в базе ГИИС ДМДК [Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них].

С 1 марта 2022 года такие штрихкоды будут в обязательном порядке наноситься на бирку новых или ввезенных на территорию страны ювелирных изделий, а с 1 марта 2023 года — на сами изделия. Еще год выделен на лазерную маркировку товарных остатков.

По данным министерства, введение обязательной маркировки направлено на защиту покупателей изделий от подделок и на повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. Благодаря маркировке потребители смогут ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками.

Но ювелиры говорят о дополнительных затратах и росте цен. Ведь придется закупать дополнительное оборудование и нанимать людей.