Эксперимент по прослеживаемости товаров продлили до конца июня

Эксперимент по прослеживаемости товаров будет продлен до 30 июня 2021 года. Опубликовано Постановление Правительства № 181 от 13.02.2021.

Это позволит бизнесу и контрольным органам лучше подготовиться к началу эксплуатации национальной системы прослеживаемости (НСП), в том числе завершить оптимизацию программного обеспечения, отметили в кабмине.

Напомним, НСП предусматривает контроль над товарными партиями на основании документов, без использования идентификационных знаков. Сейчас такая система формируется во всех странах ЕАЭС.

В России эксперимент по прослеживаемости стартовал летом 2019 года и должен был закончиться 31 декабря 2020 года. Сейчас в рамках эксперимента контролируются несколько групп товаров, в том числе холодильники, стиральные машины, электронные интегральные схемы. Конкретный перечень продукции утверждается решением Совета Евразийской экономической комиссии.

Формирование НСП позволит снизить объёмы контрафакта, поддержать добросовестных предпринимателей, оградить граждан от некачественных и потенциально опасных товаров, отметили в кабмине.