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Правительство хочет штрафовать коллекторов. Депутаты — вообще запретить

Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о дополнительной защите должников от неправомерных действий коллекторов. Правки вносятся в КоАП.

Но не все депутаты поддержат этот проект. Против него выступит фракция ЛДПР, о чем было заявлено в Telegram Ярославом Ниловым:

«Принципиальная позиция ЛДПР неизменна — мы выступаем за полный запрет коллекторской деятельности»

Там же он напомнил историю пятилетней давности. Коллекторское агентство из Брянска потребовало от лидера ЛДПР, жителя Москвы Владимира Жириновского оплатить задолженность по якобы услугам телефонного оператора в городе Архангельске. «Долг» возник в результате технической ошибки архангельских телефонистов, которые продали эту незначительную сумму задолженности брянским коллекторам. Ситуация в результате разрешилась, но представители ЛДПР до сих пор её вспоминают.

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