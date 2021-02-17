Возмещает НДС одна компания, а налоговики хотят кучу документов от другой. Потому что она — поставщик

Налоговики хотят от компании кучу документов, поскольку она являеися поставщиком налогоплательщика, в данный момент возмещающего НДС. Что им дать, чтобы отстали?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получила требование. В связи в камеральной проверкой декларации по НДС за 4 кв. 2020 г. (возмешение) нашего покупателя, у меня запросили кучу документов за 3 и 4 кварталы, в том числе и УПД, акты и договоры с нашими поставщиками. Меня смущает период запрашиваемых документов, и почему еще и поставщики? Как считаете, налоговики правы?».

В комментариях посоветовали, что нужно дать:

«Дайте, что есть. Счет-фактуры и накладные. Или УПД. Книгу покупок и продаж — это при камеральной проверке обязательно. Остальные — опционально».

Кто-то пишут, что они все дают, что просят:

«Мы все даем, почему бы и нет».

На это пишут, зачем прям все-то давать:

«А зачем давать все? По 93 да, а по 93.1 только в рамках конкретной сделки. Зачем налоговой давать простор для дальнейших действий?».

Кто-то пишут, что именно при возмещении обычно налоговики могут запросить.

«Налоговики при возмещении запрашивают документы до производителя. Если вы не производитель, то документы поставщиков нужно дать, в подтверждение, что сделка реальна».

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