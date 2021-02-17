Сначала проиграли суд из-за неуплаты аренды, а теперь хотят акты. Давать или обойдутся?

Бывший арендатор, не плативший за аренду, и проигравший по этому поводу суд, теперь просит акты об оказании услуг. Директор настрого запретил давать, а бухгалтер в сомнении, просят же. Кто из них прав?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация: Арендатор снимал офис, все было хорошо, потом они перестают платить, месяц сидят кормят завтраками, второй сидят все так же, в итоге мы просим их съехать, они отказываются подписать акты на оказание услуг и со словами встретимся в суде съезжают.

Прошёл почти год, суд мы выиграли, оплата аренды, плюс неустойка, все поступило на наш счет. Теперь они просят дать им те акты, которые они отказались подписывать. Директор ни в какую, мол, надо было по-хорошему уходить. Я теперь меж двух огней, их бухгалтер просит, мой гена их посылает. Как им грамотно ответить на письмо?».

В комментариях спросили, что в договоре об этом сказано.

«В договоре про акты есть слова?»

Автор пишет, что «да, что они подписываются каждый месяц». На это отвечают:

«Ок, но, они платили по решению суда, да? А не потому, что услуги оказаны. Т.е., не по собственному желанию. Собственно, отсутствие или наличие актов роли не играет. Тут скорее дело принципа. Если Ваш директор отказывается подписывается акты, Вы ничего сделать не сможете».

Кто-то спрашивает, нужно ли это вообще бухгалтеру, через голову прыгать:

«Вы хотите через голову директора прыгнуть? Вам же сказали не давать, вот и не давайте. И я, кстати, солидарна с директором».

Автор на это отвечает, что просто думает, как им покультурнее ответить.

«Не хочу я никуда прыгать, он сказал напиши ответное письмо, чтобы шли в ..., но я же культурно хочу объяснить».

Кто-то пишет, что вообще бы ничего в ответ не стали писать.

«Я бы вообще не отвечала, нет у вас такой обязанности, если вы обыкновенное юрлицо».

Несколько комментариев было, что при аренде акты об оказании услуг не оформляются.

«Для аренды акты не нужны (если вы об акте выполненных работ и аренда без доп услуг)! Есть куча писем и решений по этому поводу. Если вы конечно акт договором не предусмотрели.. А так, нужны акты приёма передачи помещения — это основание признавать в расходах (тем к арендует) и потом прекратить начислять доход (тем кто сдает в аренду)».

И еще пишут, что самим арендодателям акт возврата помещения тоже не обязателен, если они на УСН.

«Если вы на УСН, то акт возврата помещения вам не обязателен. Доход по деньгам, не как на ОСНО».

А вот мнение, зачем им эти акты так нужны:

«При аредне акты не являются обязательным документом. Чтобы им взять в затраты достаточно договора и оплаты, но так как они не платили, поэтому не могут на основании оплаты взять в расходы, поэтому и просят акты. Не давать! Договор расторгнут. Дело закрыто».

А есть и такое мнение, мол, просят же, почему бы и не дать:

«Что все злые-то. Суд выиграли, деньги забрали, там бухгалтер переживает. Они же через суд отдали денег. Дайте вы им акты, что трудно что ли».

Коллеги, а вы как думаете? Дать им акты, или пусть обойдутся?