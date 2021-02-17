Власти проработают варианты использования маткапитала из-за мошенничества с ним

Выявляется много случаев мошенничества с маткапиталом, отметил Президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций.

«К сожалению, очень много у нас мошенничества на этот счет — при обналичивании маткапитала. Чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», — цитирует «РИА Новости» слова Путина.

Напомним, накануне стало известно о раскрытии мошеннической ячейки по обналичиванию маткапитала через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы.