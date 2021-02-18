Новый сервис платежей для бизнеса — «Тинькофф Касса»

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу — сервис онлайн и офлайн-платежей для юридических лиц.
Тинькофф Касса будет работать для компаний по принципу одного окна — с помощью одного сервиса банка можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне. Новая платежная платформа объединит в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из лидеров российского рынка онлайн-платежей.
Тинькофф Касса позволит бизнесу решать целый комплекс задач в рамках одной платформы, например:
- принимать оплату в интернет-магазине;
- провести фискализацию платежей;
- превратить телефон в платежный терминал;
- предоставить покупателям POS-кредит или рассрочку онлайн;
- настроить аналитику по продажам;
- навести порядок в бухгалтерии;
- настроить интернет-эквайринг под себя с помощью открытых API.
Что будет входить в услуги Тинькофф Кассы:
- Интернет-эквайринг, который можно подключить за 1 день, что в 3 раз быстрее чем в среднем по рынку;
- Торговый эквайринг; Возможность оплаты товаров и услуг бизнеса через СБП в офлайне и онлайне, а также продажи в рассрочку прямо на платежной форме;
- Рекуррентные платежи, которые подключаются за 1 день, что в 5 раз быстрее чем на рынке в целом;
- Возможность принимать платежи из стран бывшего СССР и других стран мира;
- Упрощенное подключение Apple Pay и Google Pay в пару кликов через личный кабинет;
- Подключение онлайн-касс;
- Специальное решение Тинькофф и CloudPayments для приема чаевых и донатов — CloudTips (в том числе для курьеров или официантов);
- Возможность холдировать денежные средства до 30 дней;
- Уникальное решение по безопасной сделке для физических лиц и компаний-посредников;
- Оплата в соцсетях и мессенджерах;
- Платежи компаниям через суперприложение Тинькофф;
- Система автоплатежей; Интеграция с услугами РКО и другими банковскими решениями для бизнеса (овернайты, услугами страхования и т.д.).