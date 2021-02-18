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Новый сервис платежей для бизнеса — «Тинькофф Касса»

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу — сервис онлайн и офлайн-платежей для юридических лиц.

Тинькофф Касса будет работать для компаний по принципу одного окна — с помощью одного сервиса банка можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне. Новая платежная платформа объединит в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из лидеров российского рынка онлайн-платежей.

Тинькофф Касса позволит бизнесу решать целый комплекс задач в рамках одной платформы, например:

  • принимать оплату в интернет-магазине;
  • провести фискализацию платежей;
  • превратить телефон в платежный терминал;
  • предоставить покупателям POS-кредит или рассрочку онлайн;
  • настроить аналитику по продажам;
  • навести порядок в бухгалтерии;
  • настроить интернет-эквайринг под себя с помощью открытых API.
Решениями Тинькофф Кассы сможет воспользоваться любая компания вне зависимости от того, есть ли у нее расчетный счет в Тинькофф или нет. Тинькофф Касса будет нацелена на работу, в том числе, со средним и крупным бизнесом.

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Что будет входить в услуги Тинькофф Кассы:

  • Интернет-эквайринг, который можно подключить за 1 день, что в 3 раз быстрее чем в среднем по рынку;
  • Торговый эквайринг; Возможность оплаты товаров и услуг бизнеса через СБП в офлайне и онлайне, а также продажи в рассрочку прямо на платежной форме;
  • Рекуррентные платежи, которые подключаются за 1 день, что в 5 раз быстрее чем на рынке в целом;
  • Возможность принимать платежи из стран бывшего СССР и других стран мира;
  • Упрощенное подключение Apple Pay и Google Pay в пару кликов через личный кабинет;
  • Подключение онлайн-касс;
  • Специальное решение Тинькофф и CloudPayments для приема чаевых и донатов — CloudTips (в том числе для курьеров или официантов);
  • Возможность холдировать денежные средства до 30 дней;
  • Уникальное решение по безопасной сделке для физических лиц и компаний-посредников;
  • Оплата в соцсетях и мессенджерах;
  • Платежи компаниям через суперприложение Тинькофф;
  • Система автоплатежей; Интеграция с услугами РКО и другими банковскими решениями для бизнеса (овернайты, услугами страхования и т.д.).
Также клиенты Тинькофф Кассы получат доступ к детализированной аналитике и самым простым на рынке решениям для запуска продаж с конструкторами сайтов. Кроме того, каждый клиент получит персонального менеджера, который будет доступен в любое время по личному мобильному телефону.
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Сергей Хромов, вице-президент, руководитель Тинькофф Кассы:

«Тинькофф Касса нацелена на работу сразу со всеми задачами бизнеса, она решает скопом его основные проблемы. Например, в чем трудности выхода компании в онлайн? Нужен сразу сайт, нужно принимать платежи, пробивать чеки, привлекать курьеров и организовывать им мгновенные выплаты, внедрять систему чаевых и т.д. Тинькофф Касса закрывает эти и любые другие кейсы для бизнеса в онлайне и офлайне. Наша платформа предоставляет компаниям максимум платежных услуг, которые есть сегодня на рынке.

Касса будет работать как конструктор — компания сможет выбрать нужный именно ей набор услуг и решений, и настроить их целиком для себя. Причем с рекордной для российского рынка скоростью — некоторые сервисы мы подключаем всего за 1 день, тогда как на рынке это может занимать 3-5 дней. Как мы этого добились? Мы взяли технологичность Тинькофф и применили ее к рынку платежей для бизнеса. Кроме того, у нас много отраслевых решений под разные сегменты бизнеса, в том числе с международными клиентами.

В Кассе мы даем полный цикл услуг для бизнеса, в том числе потому что у нас есть рассчетно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, собственные решения по онлайн-кассам и соответствие 54 ФЗ — это уникальное для рынка предложение. Запуск Кассы — логичное для Тинькофф решение в связи с ростом рынка e-commerce, особенно на фоне пандемии. За 2020 год оборот интернет-эквайринга Тинькофф удвоился, а количество активных мерчантов увеличилось более, чем на 60%. В 2020 году Тинькофф впервые вошел в список 100 крупнейших эквайеров мира.

В 2021 году мы планируем увеличить рост новых клиентов платежных сервисов Тинькофф в 3 раза».
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