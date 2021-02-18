Новый сервис платежей для бизнеса — «Тинькофф Касса»

Тинькофф запустил Тинькофф Кассу — сервис онлайн и офлайн-платежей для юридических лиц.

Тинькофф Касса будет работать для компаний по принципу одного окна — с помощью одного сервиса банка можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне. Новая платежная платформа объединит в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из лидеров российского рынка онлайн-платежей.

Тинькофф Касса позволит бизнесу решать целый комплекс задач в рамках одной платформы, например:

принимать оплату в интернет-магазине;

провести фискализацию платежей;

превратить телефон в платежный терминал;

предоставить покупателям POS-кредит или рассрочку онлайн;

настроить аналитику по продажам;

навести порядок в бухгалтерии;

настроить интернет-эквайринг под себя с помощью открытых API.

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Решениями Тинькофф Кассы сможет воспользоваться любая компания вне зависимости от того, есть ли у нее расчетный счет в Тинькофф или нет. Тинькофф Касса будет нацелена на работу, в том числе, со средним и крупным бизнесом.

Что будет входить в услуги Тинькофф Кассы:

Интернет-эквайринг, который можно подключить за 1 день, что в 3 раз быстрее чем в среднем по рынку;

Торговый эквайринг; Возможность оплаты товаров и услуг бизнеса через СБП в офлайне и онлайне, а также продажи в рассрочку прямо на платежной форме;

Рекуррентные платежи, которые подключаются за 1 день, что в 5 раз быстрее чем на рынке в целом;

Возможность принимать платежи из стран бывшего СССР и других стран мира;

Упрощенное подключение Apple Pay и Google Pay в пару кликов через личный кабинет;

Подключение онлайн-касс;

Специальное решение Тинькофф и CloudPayments для приема чаевых и донатов — CloudTips (в том числе для курьеров или официантов);

Возможность холдировать денежные средства до 30 дней;

Уникальное решение по безопасной сделке для физических лиц и компаний-посредников;

Оплата в соцсетях и мессенджерах;

Платежи компаниям через суперприложение Тинькофф;

Система автоплатежей; Интеграция с услугами РКО и другими банковскими решениями для бизнеса (овернайты, услугами страхования и т.д.).

Также клиенты Тинькофф Кассы получат доступ к детализированной аналитике и самым простым на рынке решениям для запуска продаж с конструкторами сайтов. Кроме того, каждый клиент получит персонального менеджера, который будет доступен в любое время по личному мобильному телефону.