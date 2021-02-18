Законопроект о тарифе 6 % по взносам на ОПС для IT-компаний внесен в Госдуму

Правительственный законопроект № 1114362-7 с поправками в статью 33 Федерального закона № 167-ФЗ об обязательном пенсионном страховании внесен сегодня в Госдуму.

Речь идет о применении пониженного тарифа страхового взноса на ОПС для российских IT-организаций.

Тариф устанавливается в размере 6 % с 2021 года.

Напомним, в Налоговом кодексе этот тариф уже отражен и успешно применяется с 1 января 2021 года.

Поправки в закон № 167-ФЗ будут распространяться на правоотношения с 1 января 2021 года.

Для компенсации выпадающих доходов из-за снижения тарифа Пенсионному фонду выделят межбюджетные трансферты:

в 2021 году — 5,99 млрд. рублей;

в 2022 году — 6,4 млрд. рублей;

в 2023 году — 6,84 млрд. рублей.