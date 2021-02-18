Глава ЦБ сообщила о постепенном выходе банков из регуляторных послаблений

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России объявила, что регулятор принял решение о постепенном выходе из регуляторных послаблений.
Она отметила, что падение экономики на фоне пандемии коронавируса оказалось меньше, чем многие ожидали. Сейчас, по словам госпожи Набиуллиной, наблюдается восстановление деловой активности и стабилизация финансовых рынков.
Так, госпожа Набиуллина призвала банки оценить реальное качество кредитных портфелей и «не откладывать в долгий ящик» признание потерь по невозвратным кредитам. Она добавила, что понимает стремление кредитных организаций «растянуть эти регуляторные послабления, но затягивание признания потерь может приводить к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование эффективных компаний». ЦБ принял решение выходить из послаблений аккуратно, «но выходить из них надо», добавила госпожа Набиуллина.
«Последние несколько месяцев мы видим постепенное восстановление деловой активности, стабилизацию финансовых рынков, оживляется и кредитование. Надо сказать, что падение экономики было меньше, чем ожидали многие, восстановление, хотя и неравномерно, но идет в целом в соответствии с нашими прогнозами, в частности, это можно видеть по мониторингу отраслевых финансовых потоков, который мы начали проводить в условиях пандемии. Мы видим, что отклонения от нормального уровня платежей различаются по отраслям, колеблются от недели к неделе, но общий тренд на нормализацию, он бесспорен»,— цитирует Набиуллину «Коммерсантъ».
Однако, по словам главы ЦБ, потенциал роста экономики был скорректирован из-за пандемии. "Структурные сдвиги в российской и в мировой экономике, которые возникли в результате пандемии, скорее всего, повлияли и на потенциал экономики. Насколько сильно, это еще только предстоит увидеть и оценить",— отметила она. Госпожа Набиуллина добавила, что коронавирус продолжает влиять на жизнь россиян. Она считает, что вирус оставит долгосрочные последствия.