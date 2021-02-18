Глава ЦБ сообщила о постепенном выходе банков из регуляторных послаблений

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России объявила, что регулятор принял решение о постепенном выходе из регуляторных послаблений.

Она отметила, что падение экономики на фоне пандемии коронавируса оказалось меньше, чем многие ожидали. Сейчас, по словам госпожи Набиуллиной, наблюдается восстановление деловой активности и стабилизация финансовых рынков.

Так, госпожа Набиуллина призвала банки оценить реальное качество кредитных портфелей и «не откладывать в долгий ящик» признание потерь по невозвратным кредитам. Она добавила, что понимает стремление кредитных организаций «растянуть эти регуляторные послабления, но затягивание признания потерь может приводить к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование эффективных компаний». ЦБ принял решение выходить из послаблений аккуратно, «но выходить из них надо», добавила госпожа Набиуллина.

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«Последние несколько месяцев мы видим постепенное восстановление деловой активности, стабилизацию финансовых рынков, оживляется и кредитование. Надо сказать, что падение экономики было меньше, чем ожидали многие, восстановление, хотя и неравномерно, но идет в целом в соответствии с нашими прогнозами, в частности, это можно видеть по мониторингу отраслевых финансовых потоков, который мы начали проводить в условиях пандемии. Мы видим, что отклонения от нормального уровня платежей различаются по отраслям, колеблются от недели к неделе, но общий тренд на нормализацию, он бесспорен»,— цитирует Набиуллину «Коммерсантъ».

Однако, по словам главы ЦБ, потенциал роста экономики был скорректирован из-за пандемии. "Структурные сдвиги в российской и в мировой экономике, которые возникли в результате пандемии, скорее всего, повлияли и на потенциал экономики. Насколько сильно, это еще только предстоит увидеть и оценить",— отметила она. Госпожа Набиуллина добавила, что коронавирус продолжает влиять на жизнь россиян. Она считает, что вирус оставит долгосрочные последствия.