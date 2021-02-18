Какие проблемы могут быть при просрочке оплаты иностранным контрагентом? И заодно приглашаем на бесплатный вебинар

Будут ли проблемы у компании-резидента при оказании услуг нерезиденту (иностранное представительство), если были просрочки по оплате на пару джней в 2019 году?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Мы (резидент) работаем с иностранным представительством (нерезидент) оказываем услуги. Пару раз в 2019 году, они просрочили оплату на 1-2 дня. Валюта контракта — рубли. Вопрос в следующем: местами попадались статьи этого и прошлого года, что в прошлом году была отменена репатриация рублёвой выручки (мы оказываем услуги). Так ли это, и как думаете, значит нам за те просрочки ничего не грозит?».

В комментариях, в первую очередь, предлагают изменить дату акта.

«Измените дату акта и сдайте корректировку СПД (справку о подтверждающих документах».

Автор на жто пишет:

«Акт то точно менять не сможем, как никак 19 год, но вот срок уплаты /- притянуть можем к этим датам. Как думаете не будет ли ошибкой если подать сейчас корректировку СПД тех времён на изменение срока репатриации? Хотим сослаться на техническую ошибку, некорректно высчитанного периода ожидания платежа».

Советуют с валютным контролем проконсультироваться.

«Уточните в валютном контроле банка. Скажите, что обнаружили какую-то ошибку. Они обычно охотно консультируют».

Автор пишет, что этот совет не для их банка, к сожалению.

«Совет хороший, но не с нашим банком. Пыталась в переписке у них спросить, так они „предварительно не консультируют“. Попробую ещё на телефон позвонить».

Пишут, что тогда пробовать делать.

«В таких случаях, требуем, просим, умоляем, письмо от контрагента, по принципу гарантийного письма, в связи с (плохой погодой) тем то и тем то, простите нас, больше не будем, клянемся заплатить до 31.12.22 года (к примеру) и не боимся корректируем СПД. У нас белорусы часто косячат, спят до последнего».

На это автор отвечает:

«Тут не совсем корректно будет, мне кажется. По факту все эти СПД были в 2019 году, условно говоря мы указали 1 день, а они заплатили на следующий. Оплата прошла, просто следующим днём. По договору несколько двоякая ситуация, как можно было отсчитать срок оплаты, и вот хотим внести корректировку, чтобы сейчас те уже проведенные в 2019 году оплаты, просто лежали нормально, как если бы была просто арифметическая ошибка в подсчёте срока оплаты

Вот и думается, ничего не будет ли, если сейчас корректировать СПД 2019 года, без новых документов, а просто исправляя арифметическую ошибку».

В ответ пишут, что на месте автора не стали бы так нервами рисковать.

«Я бы не рисковала своей нервной системой, банк выявит нарушение сроков, то что это рубли, смягчает, но не отменяет нарушение, а потом сидеть и ждать, прилетит или нет. У нас Открытие, девочки сами нам сообщают, и просят давайте». корректировать. А так вам решать.

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