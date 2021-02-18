Люди интересуются, нужно ли становиться самозанятым, если доходы — ну, скажем, от адюльтера?

В свете того, что ФНС спит и видит, что все доходы граждан обложат налогом, как быть с доходами, гм, от адюльтера? Их как декларировать?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Оформляем самозанятость и со всех подработок платим налог. А также, стоит ждать вызовов физиков на тему с каких доходов живёте».

Речь идет о высказывании Егорова, на «Клерке» вчера писали. Что налогоплательщик все покупки в «Личном кабинете» увидит.

Особенно порадовал вопрос вот такого плана:

«У меня вот вопрос 🤔 а если мне скажем любовники на карту присылают больше, чем мой оклад, мне самозанятой надо стать? Ну это гипотетически 😂».

Кто-то шутит в ответ:

«Ну если услуги оказываете, то да :-)».

Автор первого комментария шутит в ответ:

«🤣🤣🤣🤣👍 Вопрос со статусом определиться 😂😂😂😂😂😂😂😂»

Отвечают, что налог, похоже, все равно платить придется:

«Налог будете платить с этого „дохода“! :-)».

А у кого-то реально любовник упоминался как источник дохода. Правда, для банка.

«У меня знакомая со своей карты платила за всю семью шефа. Банк потребовал принести 2 НДФЛ. Она сказала,что у нее любовник богатый, адвокат, поэтому его справку она не даст. Короче, как только она закрыла свой кредит в банке, ее оттуда попросили :-)».

И ведь даже криптовалюта не спасет. С ней ведь сделки тоже налогм обложить собираются.

Кстати, на «Клерке» уже была публикация «Любовники не хотят платить НДФЛ».