Цены на еду показали максимальный рост за пять лет

Потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года увеличились на 7 %, обогнав инфляцию. Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года, то есть за пять лет — подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Особенно заметно за прошедшие 12 месяцев подорожали сахар-песок (на 64 %) и подсолнечное масло (на 26,2 %). Также существенно повысилась стоимость круп и бобовых (на 20,8 %), куриных яиц (на 18 %), плодоовощной продукции (на 16,3 %) и макарон (на 12,9 %).

Продукты в целом дорожали сильнее в небогатых регионах с невысокими доходами населения и большой долей личных трат домохозяйств на еду. В благополучных регионах продовольственная инфляция, напротив, была ниже. Лидерами по росту цен стали Дагестан, Саратовская область, Адыгея, Рязанская область, Кабардино-Балкария, Хакасия, Калмыкия, Калужская область, Брянская область и Северная Осетия.

Менее всего продукты подорожали в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Томской области, Якутии, Камчатском крае, Москве, Мурманской области, Новосибирской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Ленинградской области.